Covid: “Dopo la sentenza del TAR ora il governo tiri fuori gli atti del Cts secretati” (Di venerdì 24 luglio 2020) Ieri, 23 luglio 2020, i tre giudici amministrativi del Tar del Lazio hanno emesso la sentenza che impone alla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile di rendere pubblici i verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts) in base a cui sono state prese tutte le decisioni più importanti per affrontare l’emergenza Coronavirus. Il Tar ha infatti accolto il ricorso presentato dai giuristi della Fondazione Einaudi avverso il diniego di accesso agli atti, opposto dal governo sui verbali del comitato tecnico scientifico, posti a base dei Dpcm emessi durante il lockdown, di cui avevano chiesto copia. Erano stati gli avvocati della Fondazione (Todero, Pruiti, Ciarello e Palumbo) a domandare che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte rendesse disponibili i ... Leggi su tpi

bendellavedova : #RecoveryPlan e #Mes sono strumenti diversi per scopi diversi. Per sanità e messa in sicurezza anti Covid si può us… - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - HuffPostItalia : Zero morti per Covid in Lombardia, dopo 5 mesi di pandemia - Luois_Cifer : RT @lameduck1960: @PatriziaRametta @LKaganovich2970 Una cosa mi chiedo. Perché, nella circolare famosa, i morti covid dovevano essere tratt… - marialetiziama9 : RT @Massimi47715989: @RosannaMariell1 @ele9061 @Gianmar26145917 LA MAGISTRATURA COME SEMPRE VA CONTRO GLI ITALIANI ASSURDO DOPO CH… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “Dopo Mercato globale del pentacloruro di fosforo 2020 con l'ultimo stato Covid-19 2021 | Jianping Chemicals, Sino-Phos Group, Tongshan Hongda Fine Chemical Genova Gay