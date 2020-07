Covid, allarme dei sindaci per i migranti contagiati (Di venerdì 24 luglio 2020) “Abbiamo chiesto al Governo che questo sia l’ultimo arrivo perché quella struttura, che fino a qualche giorno prima che ci inviassero i migranti da tenere in quarantena era un Cara, non è adeguata né dal punto di vista logistico né del personale a gestire una situazione come questa, prettamente sanitaria”. L’altolà arriva da Brindisi, dal sindaco che è anche presidente della Provincia, Riccardo Rossi. Mentre da Potenza il sindaco Mario Guarente rilancia l’aut aut: “Siamo pronti a fare barriere umane se dovessero arrivare altri migranti privi di certificato che ne attesti realmente la negatività al nuovo coronavirus. Vogliamo accogliere, ma pretendiamo che arrivino persone non contagiate”. Di centrosinistra Rossi, leghista Guarente, entrambi puntualizzano che ... Leggi su huffingtonpost

fanpage : L’allarme di Gimbe: “Meno pazienti negli ospedali non significano che l’emergenza Covid sia finita” - Adnkronos : #Covid, allarme cardiologi lombardi: 'Casi mai visti, mortalità schizzata al 32%' - AMorelliMilano : Solo su pochi giornali troverete il racconto agghiacciante delle decine di immigrati che fuggono dai centri d’accog… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Covid, allarme dei sindaci per i migranti contagiati - HuffPostItalia : Covid, allarme dei sindaci per i migranti contagiati -