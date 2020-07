Covid-19, nuova ordinanza del ministro Speranza: quarantena per rientri da altri due Paesi a rischio (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in tema di prevenzione sanitaria. Tutti i cittadini che negli ultimi 15 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria dovranno, e che faranno ritorno in Italia, dovranno osservare la quarantena. Romania e Bulgaria si aggiungono, dunque, alla lista dei Paesi verso i quali l’Italia ha posto delle “limitazioni” per ciò che concerne l’aspetto sanitario. L’obiettivo è il solito: evitare che nel nostro Paese possano scoppiare dei focolai in virtù di un contagio che abbia una provenienza estera. L'articolo Covid-19, nuova ordinanza del ministro ... Leggi su anteprima24

Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 87. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine ...

Arene Culturali, 25 progetti ammessi a finanziamento del Comune di Bari

con l’obiettivo di conferire nuovi significati ai luoghi della città attraverso la cultura, specie nei contesti più periferici. Su 93 progetti complessivi ammessi a valutazione, sono 79 i progetti che ...

