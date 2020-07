Covid-19, New York Times elogia “modello Italia”: ha gestito epidemia meglio degli Usa (Di venerdì 24 luglio 2020) Covid-19, New York Times elogia “modello Italia”: ha gestito epidemia meglio degli Usa. E aggiunge che “se l’Italia è il malato d’Europa, noi cosa siamo?” Per ciò che concerne la gestione del Coronavirus, l’Italia “fa fare una bruttissima figura all’America”. Così l’economista statunitense e premio nobel, ndr) Paul Krugman sul New York Times, elogiando il … L'articolo Covid-19, New York Times elogia “modello Italia”: ha gestito epidemia meglio degli Usa proviene da ... Leggi su meteoweek

Internazionale : Un’inchiesta del New York Times e del Marshall Project dimostra che le autorità statunitensi hanno continuato per m… - Scisciano : Brusciano, Messaggio da New York: GSEH sposta per Covid la “Giglio Dance” al 2021: Brusciano, 24 Luglio – E’ giunt… - AppiaPolis : New post (RESPONSABILITÀ MEDICA E COVID-19: ANGELI O DEMONI? BOTTIGLIERI: SERENITÀ E NON DENUNCE, QUESTA LA RICETTA… - hasantedo : Paul Krugman del New York Times elogia la risposta italiana al #Covid_19 e si rammarica che gli Stati Uniti a guida… - AboutPharmaHPS : AboutFuture Leaders' Talks 2020: nel Talk Show di questa edizione i Leader si sono confrontati sul new normal e su… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid New Camerino simbolo di ripartenza post Covid insieme a Venezia e New York Youtvrs Trasporto aereo: Usa, Federal Aviation Administration ordina ispezioni dei Boeing 737 rimasti a terra

New York, 24 lug 17:42 - (Agenzia Nova) - La Federal Aviation Administration (Faa) ha emesso un avviso di emergenza per tutte le compagnie aeree che volano con i Boeing 737, paventando il rischio di g ...

Twitter e TikTok dichiarano guerra ai complottisti di QAnon

I gestori del popolare social network hanno annunciato nelle scorse ore di aver eliminato più di 7.000 account per aver condiviso materiale a sostegno delle teorie cospirazioniste del gruppo di QAnon; ...

New York, 24 lug 17:42 - (Agenzia Nova) - La Federal Aviation Administration (Faa) ha emesso un avviso di emergenza per tutte le compagnie aeree che volano con i Boeing 737, paventando il rischio di g ...I gestori del popolare social network hanno annunciato nelle scorse ore di aver eliminato più di 7.000 account per aver condiviso materiale a sostegno delle teorie cospirazioniste del gruppo di QAnon; ...