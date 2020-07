Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo la crescita dei contagi costante e degna di nota degli ultimi due giorni, i numeri coronavirus 24 luglio restituiscono 252 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I morti coronavirus oggi si fermano a 5 – dato che porta i morti totali da inizio pandemia a 35.097 – mentre i guariti raggiungono le 350 unità, portando il dato a un totale di 198.192. Gli attualmente positivi sono ora 12.301. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 53.334, meno di ieri, e il dato porta il totale dei test da inizio pandemia a 6.468.375 tamponi fatti. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul ... Leggi su giornalettismo

