Coronavirus, zero morti in Lombardia, ma aumentano i ricoveri (+5). I nuovi casi sono +53 (ma con 5mila tamponi in meno) (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio) Il bollettino del 24 luglio I dati di venerdì 24 luglio 2020 Dopo l’impennata di ieri – in Lombardia si erano registrate +82 infezioni – il bollettino di oggi segna +53 nuovi casi. Di queste positività, 19 sono considerate debolmente positive, 12 sono state rintracciate tramite screening sierologici. Non ci sono stati decessi causati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale di morti nella regione più colpita d’Italia resta invariato: 16.801 persone. Ieri le vittime erano state +3. Il totale dei guariti è arrivato a quota 70.330, con un numero odierno di dimessi pari a 1.878. aumentano di +5 unità le persone ... Leggi su open.online

