Coronavirus. Venerdì 24 luglio: sono 18 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “Oggi 18 casi e un decesso. Di questi, 13 sono casi di importazione: nove casi di nazionalita’ del Bangladesh sono coda dell’ultimo volo proveniente da Dacca, due da India e due casi da Turchia. Una coppia domiciliata in Lombardia e di rientro a Formia (LT) per una visita familiare e’ stata individuata al test sierologico e successivo tampone. Il Valore RT nel Lazio e’ di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, ma rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida. Bisogna mantenere alta l’attenzione”. Cosi’ in un comunicato l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 dei tre ... Leggi su romadailynews

