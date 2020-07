Coronavirus, Usa: superati ufficialmente i 4 milioni di contagi (Di venerdì 24 luglio 2020) In USA, nell’ambito Coronavirus, arriva la “tanto attesa” stangata: superati ufficialmente i 4 milioni di contagi in tutto il Paese. Era questione di ore. Lo avevamo “annunciato”, o meglio, scritto anche noi di BlogLive nelle giornata di ieri. In Usa arriva il “tanto atteso” dato nell’ambito del Coronavirus: superati i 4 milioni di contagi. Con un altro dato impressionante, e cioè 76.570 nuovi casi, gli Stati Uniti d’America tocca e superano il numero di contagi poc’anzi citato. All’inizio della pandemia, su tale argomento, a qualcuno piaceva scherzare o giocarci sopra. Man mano, invece, la situazione ha preso una piega nettamente ... Leggi su bloglive

