Coronavirus Usa, 76.500 nuovi casi in 24 ore: altro record negativo (Di venerdì 24 luglio 2020) Continua l'emergenza Coronavirus negli Usa, con ben 76.500 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Situazione gravissima nel continente americano. Non si arresta l'epidemia da Coronavirus negli Usa. I numeri giornalieri sono ancora altissimi nel paese a stelle e strisce, con il bollettino medico che nelle ultime 24 ore ha registrato 76.500 nuovi casi. Un dato …

