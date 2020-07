Coronavirus, ultime notizie – Test sierologici gratuiti per i giovani in Toscana. Salgono i contagi in Libia. Decisa la data di inizio del nuovo anno scolastico: sarà il 14 settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Nella notte gli Stati Uniti hanno superato i 4 milioni di casi confermati di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Mentre i morti sono saliti a 144.304. Anche in Brasile il contagio non accenna a rallentare con il Paese – secondo più colpito al mondo – che ha registrato in totale 2.287.475 casi e 84.082 vittime. Terza per gravità della pandemia l’India. Il secondo Stato più popoloso al mondo ha raggiunto quota 1.288.108 casi. Segue la Russia con 793.720 e il Sudafrica con 408.052. ITALIA EPA/YOAN VALAT Test ... Leggi su open.online

