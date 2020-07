Coronavirus, ultime notizie. Nuovo record di contagi in Usa: 76mila in un solo giorno (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Reuters, il numero di persone affette da Coronavirus nel mondo ha superato i 15 milioni, mentre i morti sono oltre 625mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 24 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – record di infezioni negli Usa – Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore è stata registrata la cifra record di 76.570 nuovi casi di Coronavirus secondo gli ... Leggi su tpi

