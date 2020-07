Coronavirus, Trump ai giornalisti: “Come vedete il Paese è in gran forma”. Ma negli Usa tra i 50 e i 70mila contagi al giorno (Di venerdì 24 luglio 2020) “Il Paese è in gran forma. Abbiamo solo alcuni problemi al Sud e nell’Est che si risolveranno”. Sono le parole di Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca. Un’affermazione, la sua, che stride se messa a confronto coi numeri dei contagi – tra i 50mila e i 70mila – che ogni giorno si registrano negli Stati Uniti e i decessi (oltre un migliaio solo nelle ultime 24 ore). Il Tycoon invita poi il popolo americano a rispettare il distanziamento sociale e a indossare le mascherine – anche se resta contrario a imporne l’obbligo – e torna a puntare il dito contro la Cina: “Dobbiamo sconfiggere questa orribile malattia che è stata inviata da lì”. Come preannunciato, ... Leggi su ilfattoquotidiano

