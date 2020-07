Coronavirus, tredici guariti nel Casertano. Asl: nessun nuovo positivo (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – tredici guarigioni dal Covid in un solo giorno nel Casertano. E’ quanto emerge dal report pubblicato oggi dall’Asl di Caserta, che attesta un numero di attuali positivi pari a 102, rispetto ai 115 del giorno precedente. nessun nuovo positivo dunque dopo la preoccupazione per i piccoli focolai di Conca della Campania (sei casi) e Castel Volturno (cinque casi). Nel comune del litorale Domizio, i cinque positivi sono tutti rom che nei giorni scorsi sono arrivati dal napoletano, probabilmente dal campo rom di Scampia dove erano emerse alcune positività; a Castel Volturno i rom positivi hanno occupato due abitazioni disabitate, ma il Comune ha fatto rintracciare tramite i vigili urbani i proprietari, che potrebbero essere denunciati e ... Leggi su anteprima24

