Coronavirus, superati i quattro milioni di casi in America Latina (Di venerdì 24 luglio 2020) Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in America Latina, dove è stata superata quota quattro milioni di casi. Il solo Brasile ne conta quasi 2,3 milioni, confermandosi il Paese più colpito ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, superati i quattro milioni di contagi negli Usa #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Superati i 14 milioni di casi nel mondo, oltre 600mila morti. Record in #Usa, 77mila casi in 24 ore.… - GiancarloSpera2 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, superati i quattro milioni di casi in America Latina #Coronavirus - DavideSottile4 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, superati i quattro milioni di casi in America Latina #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus superati Coronavirus, superati i 15 milioni di casi nel mondo. Trump avverte gli Usa: il peggio deve ancora arrivare La Stampa Giappone: coronavirus, 980 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Tokyo, 24 lug 04:49 - (Agenzia Nova) - Il Giappone ha registrato un totale di 980 nuovi casi di coronavirus sull’intero territorio nazionale ieri, 23 luglio, superando per il secondo giorno consecutiv ...

Vaccino antinfluenzale, le novità per la prossima stagione

Influenza stagionale, quest'anno è meglio pensarci prima e informarsi bene. Anche perché ci sono alcune novità. Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato una Circolare per spiegare le norme ...

Tokyo, 24 lug 04:49 - (Agenzia Nova) - Il Giappone ha registrato un totale di 980 nuovi casi di coronavirus sull’intero territorio nazionale ieri, 23 luglio, superando per il secondo giorno consecutiv ...Influenza stagionale, quest'anno è meglio pensarci prima e informarsi bene. Anche perché ci sono alcune novità. Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato una Circolare per spiegare le norme ...