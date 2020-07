Coronavirus, Speranza: 'Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria' (Di venerdì 24 luglio 2020) commenta 'Ho appena firmato un'ordinanza che dispone la Quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria '. Lo scrive su Twitter il ministro della Salute, Roberto ... Leggi su tgcom24.mediaset

