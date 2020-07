Coronavirus, Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria” (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus: l’annuncio del ministro alla Salute, per un provvedimento che si è reso necessario per questi paesi Coronavirus: l’Italia è costretta a prendere dei provvedimenti nei confronti delle persone che arrivano nel nostro paese. Perlomeno nei confronti di chi sbarca da determinati paesi che vedono l’aumento dei contagi. La maggior parte dei focolai che si … L'articolo Coronavirus, Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria” Curiosauro. Leggi su curiosauro

