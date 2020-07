Coronavirus, Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria” (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – Si allarga la lista dei Paesi a rischio Coronavirus e il governo corre ancora ai ripari. Il ministro della Sanità Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Lo annuncia direttamente l’esponente di LeU su Twitter. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Ue ed extra Schengen. “Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza” ha scritto (tanto per cambiare) il ministro. Impennata di positivi e decessi in Romania Nelle ultime settimane il quadro epidemico nei Balcani è peggiorato, in effetti. In Romania, nella fattispecie, è scoppiato uno dei focolai di Coronavirus ... Leggi su ilprimatonazionale

