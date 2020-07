Coronavirus, Speranza: “Ordinanza per quarantena da Romania e Bulgaria” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura e’ gia’ vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non e’ sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”. Cosi’ in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Speranza: “Ordinanza per quarantena da Romania e Bulgaria” VIDEO | Coronavirus, lo psicologo: “Non avere paura se i ragazzi si riuniscono. Ma chiudere il Paese dall’esterno e fare tamponi” “Ciao, e grazie”: prima arruolati di corsa per combattere il Covid, poi dimenticati Calcio, Spadafora: “A settembre tifosi allo stadio, ma con precauzioni” Migranti, fuga all’alba dal Cara di Restinco A Tokyo record di contagi, la popolazione ha paura Leggi su dire

