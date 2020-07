Coronavirus: Spagna di nuovo nel caos, possibili restrizioni: “Forse è la seconda ondata” (Di venerdì 24 luglio 2020) Si teme che in Spagna sia già in atto la seconda ondata di Coronavirus, altri 922 casi sono stati registrati dopo i 971 di ieri. Si valutano nuove restrizioni In Spagna potrebbe essere già in atto la seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus. Tanto che dalla Francia sono arrivate le raccomandazioni del premier Jean Castex ai … L'articolo Coronavirus: Spagna di nuovo nel caos, possibili restrizioni: “Forse è la seconda ondata” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Open_gol : Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, preoccupa la Spagna: picco di contagi dall'8 maggio | La Francia valuta di chiudere i confini #spagna… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Spagna 224 focolai con oltre 2.600 contagi #ANSA - albef93 : RT @AUniversale: E intanto, in Spagna, i contagi salgono a 922 nelle ultime 24 ore. Qualcuno informi Zangrillo. #coronavirus #COVID19 - AngeloCastro81 : #coronavirus oggi, in Spagna sopratutto e anche in Francia situazione che rischia di sfuggire di mano. -