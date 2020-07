Coronavirus – Solo 5 morti in Italia, ma mai così tanti contagi dal 18 giugno: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo i dati della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 350 guariti e 252 nuovi casi su 53.334 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,47% dei test effettuati: è il dato più alto dal 18 giugno. Le Regioni più colpite sono sempre Emilia Romagna (63) e Lombardia (53) seguite dal Veneto (30). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 245.590 casi totali 35.097 morti 197.842 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.301, così suddivisi: 713 ricoverati in ospedale (5,8%) 46 ricoverati in terapia intensiva (0,4%) 11.542 in isolamento domiciliare (93,8%) L'articolo Coronavirus – Solo 5 morti in ... Leggi su sportfair

LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - repubblica : Coronavirus nel mondo: 15 milioni di positivi di cui oltre 8 solo nel continente americano [aggiornamento delle 07:… - Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - Twittau1 : RT @ilriformista: Bollettino #Coronavirus, solo due regioni ‘sfuggono’ al Covid: preoccupa la situazione in Emilia Romagna - LeleRoma1976 : RT @ultimenotizie: Il #coronavirus si sta lentamente ripresentando in tutte le parti d'Italia e nelle ultime 24 ore solo una regione, la Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Solo Coronavirus nel mondo: Trump cancella la Convention repubblicana. Muore una bimba di 3 anni in Belgio la Repubblica Coronavirus, il bollettino di oggi 24 luglio. A Bologna 13 nuovi contagi e una vittima

Bologna, 24 luglio 2020 - Tredici nuovi contagi (di cui tre solo sintomatici) e una vittima del Coronavirus. Questo il bilancio del bollettino di oggi, 24 luglio, nella nostra provincia. In Emilia ...

Covid, il Cotugno torna a riempirsi: riattivata anche la Rianimazione

L’aumento di casi di coronavirus preoccupa e non poco non solo il Governatore della Campania De Luca ma anche i medici napoletani. Sono 14 le persone ricoverate al Cotugno di Napoli, l’ospedale napole ...

Bologna, 24 luglio 2020 - Tredici nuovi contagi (di cui tre solo sintomatici) e una vittima del Coronavirus. Questo il bilancio del bollettino di oggi, 24 luglio, nella nostra provincia. In Emilia ...L’aumento di casi di coronavirus preoccupa e non poco non solo il Governatore della Campania De Luca ma anche i medici napoletani. Sono 14 le persone ricoverate al Cotugno di Napoli, l’ospedale napole ...