Coronavirus, San Paolo: rinvio del Carnevale 2021, ipotesi a maggio (Di venerdì 24 luglio 2020) La città di San Paolo ha deciso di rimandare il Carnevale di strada e le sfilate delle scuole di samba del 2021 a causa del Coronavirus. La nuova data non è stata ancora definita ma, nel caso delle ... Leggi su tgcom24.mediaset

pfmajorino : Che macello in Lombardia. Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matt… - Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - NethipEdien2000 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, San Paolo: rinvio del Carnevale 2021, ipotesi a maggio #sanpaolo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Paolo: rinvio del Carnevale 2021, ipotesi a maggio #sanpaolo - immediatonet : “Il coronavirus c’è ancora”, a San Nicandro infettato intero nucleo familiare. “Già fatto diversi tamponi, per fort… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus San Coronavirus, nuovo focolaio in provincia di Foggia: cinque positivi e 60 persone in isolamento domiciliare FoggiaToday Coronavirus in Campania: focolai e nuovi ricoveri, c'è il rischio della seconda ondata

Si sono aggravate le condizioni di salute di un paziente di Giugliano giunto nei giorni scorsi al pronto soccorso del Cotugno insieme alla moglie. Alla febbre, che da un paio di giorni non passava, sc ...

Sanseverinese, nuovo allenatore ed otto acquisti

Dopo una chiusura di campionato insolita, a causa dell’emergenza Covid-19 che ha coinvolto il mondo intero, la SANSEVERINESE inizia a costruire l’organico per la prossima stagione 2020/21, partendo pr ...

Si sono aggravate le condizioni di salute di un paziente di Giugliano giunto nei giorni scorsi al pronto soccorso del Cotugno insieme alla moglie. Alla febbre, che da un paio di giorni non passava, sc ...Dopo una chiusura di campionato insolita, a causa dell’emergenza Covid-19 che ha coinvolto il mondo intero, la SANSEVERINESE inizia a costruire l’organico per la prossima stagione 2020/21, partendo pr ...