Coronavirus | Rocca Humanitas | “Durante l’emergenza abbiamo vissuto un dramma con 2300 malati e 630 morti”

"abbiamo avuto come Humanitas nei nostri ospedali 2.000-2.300 pazienti Covid, 630 morti. A Bergamo, che era un vulcano" durante l'emergenza Coronavirus, "arrivavano morti in pronto soccorso, abbiamo avuto una mortalità del 40%. Per dare un'idea della dimensione dell'onda, in un mese ho visto salire i letti di isolati infettivologici fino a 600 stanze. In un brevissimo periodo abbiamo affrontato una rivoluzione organizzativa. Humanitas non era un ospedale per infettivi, ma una realtà di medicina di precisione, di chirurgia ad alta intensità". E' il periodo peggiore dell'emergenza Coronavirus raccontata da Gianfelice Rocca, presidente di Humanitas.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rocca Coronavirus, un nuovo positivo a Rocca di Cambio Il Capoluogo Coronavirus, Humanitas inaugura l’Emergency Hospital 19: presto sarà anche a Bergamo

Si chiama Emergency Hospital 19 ed è stato costruito in 11 settimane, con un investimento dal punto di vista strutturale e tecnico di 12 milioni di euro. È la nuova struttura nata in Humanitas e inaug ...

In Humanitas apre l'Emergency hospital 19 per emergenze infettive

Milano, 24 lug. (askanews) - Per essere pronti ad affrontare i virus, vecchi e nuovi, in Humanitas nasce un Emergency hospital 19, una struttura a cui abbinato un programma di ricerca scientifica in a ...

