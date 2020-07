Coronavirus, Roberto Speranza firma nuova ordinanza. I dettagli (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede restrizioni per chi arriva da alcuni Paesi esteri Il Coronavirus è tutt’altro che sconfitto ed il ministro della Salute Roberto Speranza è passato al contrattacco, per stringere ulteriormente il cerchio e le restrizioni dopo i casi in aumento degli ultimi giorni. Il titolare del Dicastero ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza dopo l’incontro con il collega Di Maio, titolare della Farnesina. Tutti coloro che verranno da Bulgaria e Romania, due Paesi dove i contagi sono decisamente in aumento e la situazione epidemiologica quasi fuori controllo, finiranno ... Leggi su bloglive

Open_gol : Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» - GINA32451015 : RT @Adri19510: CHE PRESA PER I FONDELLI, QUANDO ARRIVANO CONTINUAMENTE CLANDESTINI INFETTI !!! Coronavirus, l'annuncio di Roberto Speranza:… - nonstoasinistra : I porti aperti alle ONG, i migranti che scappano dalla quarantena e lui che fa???? ?? Coronavirus, l'annuncio di Rob… - Bobbio65M : RT @Adri19510: CHE PRESA PER I FONDELLI, QUANDO ARRIVANO CONTINUAMENTE CLANDESTINI INFETTI !!! Coronavirus, l'annuncio di Roberto Speranza:… - Adri19510 : CHE PRESA PER I FONDELLI, QUANDO ARRIVANO CONTINUAMENTE CLANDESTINI INFETTI !!! Coronavirus, l'annuncio di Roberto… -