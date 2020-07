Coronavirus, Roberto Burioni: Non dobbiamo abbassare la guardia (Di venerdì 24 luglio 2020) L'emergenza Coronavirus non è ancora finita. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia. E i numeri che emergono non danno buone notizie per i prossimi mesi. Roberto Burioni su MedicalFacts in un articolo intitolato "Non si scherza con i numeri" commenta i dati che sono stati pubblicati su JAMA Internal Medicine, che ci parlano di numeri inconfutabili. Possiamo ricominciare a vivere, sottolinea l'esperto, ma dobbiamo sempre rispettare le regole. Perché il virus potrebbe ripartire. Come dimostrato dalle nuove chiusure in Spagna per i troppi focolai.Un grafico apparso sulla prestigiosa rivista medica, infatti, racconta l'impatto che l'infezione da Covid-19 ha avuto in Italia, in particolare per quello che riguarda la mortalità. Un impatto che ... Leggi su blogo

