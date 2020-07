Coronavirus, Rezza: «Molti focolai causati dagli arrivi da paesi a rischio» (Di venerdì 24 luglio 2020) Il report settimanale ministero della Salute-Istituto superiore di sanità: bassa criticità, Rt sotto 1 (0,95) Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rezza Coronavirus, Rezza: «Molti focolai causati dagli arrivi da paesi a rischio» Il Sole 24 ORE Coronavirus, indice di contagio in calo: in Lombardia Rt a quota 1

"L'incidenza di nuovi casi di Covid-19 è stabile rispetto alla scorsa settimana e l'Rt a livello nazionale è di poco inferiore a 1" ha comunicato il direttore del Dipartimento malattie infettive ...

L’Iss: “Situazione a bassa criticità. Rt inferiore a 1, ma necessario non abbassare la guardia”

L'epidemia di coronavirus in Italia continua ad essere per il momento sotto controllo. È quanto emerge dall'ultimo report sull'andamento dei contagi pubblicato dal Ministero della Salute e dall'Istitu ...

