Coronavirus, Rezza: «Indice Rt superiore a 1 in sei regioni. Quarantena per i Paesi ad alta incidenza» – Il video (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio)In sei regioni italiane (la settimana sorsa erano 5) l’Indice Rt – ovvero l’Indice di trasmissibilità – è sopra alla soglia di allerta di 1. Ecco l’elenco competo: Lombardia 1, Lazio 1,04, Liguria 1,06, Piemonte 1,07, Emilia Romagna 1,14 e Veneto 1,18. In tre regioni è a zero: Calabria, Molise e Puglia. È quanto emerge dal consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. L’Indice Rt nazionale è invece appena sotto l’1, ovvero 0,95. «Persistono diversi focolai in quasi tutte le regioni e molti ... Leggi su open.online

Calano il numero di contagi e i morti. Il ministro della Salute firma un decreto per limitare la circolazione del virus Il bollettino di oggi, 24 luglio, parla di 252 nuovi contagi in Italia e 5 morti ...

"L'incidenza di nuovi casi di Covid-19 è stabile rispetto alla scorsa settimana - spiega Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive - e Rt, a livello nazionale, è di poco ...

