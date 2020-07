Coronavirus, rapporto Ministero della Salute-ISS: “Bassa criticità ma attenzione a focolai”, l’indice Rt nazionale torna sotto 1 (Di venerdì 24 luglio 2020) Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticita’ con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 6/7-19/7) di 4.6 per 100 000 abitanti (stabile rispetto al periodo 29/6-5/7). E’ quanto emerge da un’analisi realizzata da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanita’ sui dati relativi al periodo 13-19 luglio 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020. Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione 2-3 settimane prima, ovvero prevalentemente a fine giugno ... Leggi su meteoweb.eu

