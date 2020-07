Coronavirus, quarantena per chi arriva in Italia da Romania e Bulgaria (Di venerdì 24 luglio 2020) quarantena per chi arriva in Italia dopo essere stato in Romania e Bulgaria. Lo disponde un'ordinanza relativa all'emergenza Coronavirus firmata dal ministro della Salute, Roberto... Leggi su ilmessaggero

TgLa7 : #Coronavirus, #Speranza firma ordinanza: quarantena per chi arrivi da Romania e Bulgaria - fattoquotidiano : Coronavirus, oltre 20 migranti in quarantena fuggono dal Cara di Brindisi nella notte. Erano risultati negativi al… - LaStampa : #Milano, #Venezia, #Roma: l'assenza dei rumori, protagonista nella quarantena #coronavirus, è stata spazzata via da… - romi_andrio : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, Speranza: 'Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria' - RADIOBRUNO1 : Il Ministro ha comunicato di avere firmato una nuova ordinanza #Speranza #Romania #Bulgaria #coronavirus #24luglio… -