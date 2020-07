Coronavirus, quarantena per chi arriva in Italia da Romania e Bulgaria (Di venerdì 24 luglio 2020) quarantena per chi arriva in Italia dopo essere stato in Romania e Bulgaria. Lo disponde un'ordinanza relativa all'emergenza Coronavirus firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).L'annuncio dell'ordinanza su Twitter“Ho appena firmato un'ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria”, scrive su Twitter il ministro della Salute che specifica: “Questa misura è già vigente per i Paesi extra Ue ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza". Il ministro ha incontrato ... Leggi su tg24.sky

