Coronavirus: quarantena obbligatoria per chi proviene da Romania e Bulgaria (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Italia ha esteso una misura prevista già per i Paesi extra Unione Europea anche a Romania e Bulgaria che, invece, dell’Unione Europea fanno parte. Per chi proviene da questi Paesi, è obbligatoria la quarantena e l’isolamento conseguente di 14 giorni Leggi su firenzepost

