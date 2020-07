Coronavirus, oltre 20 migranti in quarantena fuggono dal Cara di Brindisi nella notte. Erano risultati negativi al tampone dopo lo sbarco (Di venerdì 24 luglio 2020) Una fuga di massa in piena notte ha fatto scattare le ricerche di un gruppo di migranti che Erano ospitati nel centro per richiedenti asilo Cara di Restinco, alle porte di Brindisi, dove stavano osservando il periodo di quarantena imposto dopo lo sbarco. In 30 si sono allontanati dalla struttura attorno alle 2.30, violando il periodo di isolamento anti-Covid al quale era sottoposti in seguito all’arrivo sulle coste italiane. Al momento dello sbarco – è bene precisarlo – Erano risultati negativi al tampone. Gran parte del gruppo è tuttora ricercato da Carabinieri, poliziotti e finanzieri, cui è affidata la vigilanza ... Leggi su ilfattoquotidiano

Cancellazione dei voli e mutui sospesi Adiconsum, tutte le risposte in pandemia

L’emergenza da Coronavirus e la successiva quarantena hanno rivoluzionato ... il maggior numero di domande (oltre il 75%) è relativo a informazioni su cancellazione di voli, annullamento viaggi ...

Mestre, spaccio di droga dentro la chiesa. Simulavano assistenza ad anziani nel lockdown

Gli investigatori, al termine degli accertamenti, sono riusciti a ricostruire oltre 500 episodi di spaccio e la commercializzazione ... è in crescita significativa tra i giovani. Coronavirus: è il ...

