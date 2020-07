Coronavirus, oltre 15,5 milioni di casi nel mondo (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Sono 15.511.157 i casi di contagio da Coronavirus nel mondo, stando al bilancio aggiornato dal Resource Center della Johns Hopkins University. I morti da Covid-19 a livello globale sono stati 633.425. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito, con 4.038.864 infezioni e 144.305 decessi.L'articolo Coronavirus, oltre 15,5 milioni di casi nel mondo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

