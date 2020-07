Coronavirus, oltre 15 milioni di casi nel mondo. Germania, risalgono i contagi. Polveriera Argentina (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, i numeri nel mondo non rallentano. Sono 15.511.157 i casi di contagio stando al bilancio aggiornato dal Resource Center della John Hopkins University. I morti da Covid-19 a livello... Leggi su ilmattino

AlessiaMorani : Se #Salvini ha un amico gli consigli di prendersi una pausa al #Papeete perché ormai è oltre il ridicolo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - LaStampa : Coronavirus, oggi i contagi oltre quota 300: focolai ovunque - DamansLES : In Europa 3 milioni di casi. Fiammate India e Brasile - VivMilano : RT @ILOVEPACALCIO: #Coronavirus: oltre infermiera, anche due bambini positivi in un centro estivo. Secondo giro di tamponi a breve https:… -