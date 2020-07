Coronavirus oggi in Italia: i dati del bollettino del 24 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) I dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del 24 luglio del ministero della Salute: nelle ultime 24 ore ci sono 252 nuovi casi. Le vittime sono 5, gli attuali casi positivi sono 12301. Coronavirus oggi in Italia: i dati del bollettino del 24 luglio La ripartizione regionale dice che 51 nuovi positivi sono localizzati in Lombardia, dove oggi non si registra nessun decesso ma aumentano i ricoverati non in terapia intensiva. Nel Lazio ci sono diciotto nuovi casi di cui tredici di importazione. Si registra anche un decesso. Sei sono invece positivi nelle ultime 24 ore in Campania su 1.557 tamponi processati. Lo comunica ... Leggi su nextquotidiano

LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - Tg3web : Si moltiplicano in Lombardia le inchieste sulla gestione sanitaria dell’emergenza coronavirus. La guardia di finanz… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - SafoSocrates : Coronavirus, il bollettino di oggi 24 luglio: 252 casi, 5 decessi e 350 guariti - 11secon : #COVID19 - #ITALIA L Ospedale #Spallanzani comunica che ad oggi la percentuale relativa ai pazienti infettati dal… -