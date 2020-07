Coronavirus, oggi in Italia 5 morti e 252 nuovi casi: il contagio continua ad essere concentrato in pianura Padana. Tutti i DATI (Di venerdì 24 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 350 guariti e 252 nuovi casi su 53.334 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,47% dei test processati. In Italia il dato dei nuovi casi giornalieri odierno è il più alto dal 18 Giugno, oltre un mese fa. Le Regioni più colpite sono sempre Emilia Romagna (63) e Lombardia (53) seguite dal Veneto (30). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 245.590 casi totali 35.097 morti 197.842 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.301, ... Leggi su meteoweb.eu

