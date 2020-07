Coronavirus, oggi in Italia 252 nuovi casi e 5 morti (Di venerdì 24 luglio 2020) I dati sono stati comunicati dalla protezione civile. In calo malati e ricoverati in terapia intensiva. Leggi su ilsole24ore

LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - Tg3web : Si moltiplicano in Lombardia le inchieste sulla gestione sanitaria dell’emergenza coronavirus. La guardia di finanz… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - em_squillante : RT @agenzia_nova: Perché gli #Usa di #Trump non possono essere come l’Italia nella gestione del coronavirus? Se lo chiede l’opinionista sta… - bizcommunityit : Coronavirus Italia, l'ultimo bollettino. Dati e tabella di oggi, 24 luglio -