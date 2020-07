Coronavirus, nuovo record Usa: 76 mila casi. L’ondata spaventa Trump, rinuncia alla convention repubblicana: «Non è il momento». 4 milioni di contagi in America Latina (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio)Usa EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Gente per strada indossa la mascherina a Miami, in Floridanuovo record di casi di Coronavirus negli Stati Uniti che registrano nell’ultimo giorno 76.570. Il totale nel Paese ha ora sfondato quota 4 milioni di casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Si tratta del dato giornaliero più alto dall’inizio della pandemia, dopo quello del 16 luglio, quando i contagi in sole 24 ore sono stati 75.697. Si aggrava anche il dato delle vittime Americane, che per il quarto giorno consecutivo supera le 1.100 in un giorno, con 1.225 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è ora salito a ... Leggi su open.online

IlContiAndrea : Se leggo o sento di nuovo “possibile la seconda ondata di #Coronavirus”, giuro che spacco tutto - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Nuovo record in #Romania, 1.030 contagi in 24 ore #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo picco di contagi in Romania: 1.112 in 24 ore #coronavirus - Tony_studio1 : Coronavirus, nuovo focolaio a Ostia: chiuso il terzo ristorante in pochi giorni - AretusaMoro : RT @Marcell77640487: Ci stanno fottendo di nuovo. Zangrillo spiega che POSITIVO NON È MALATO. I media servi vi dico che i clandestini POSIT… -