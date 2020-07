Coronavirus: nuovo record di casi nel mondo registrato dall’Oms, ben 284.196 in 24 ore (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Oms ha registrato oggi un nuovo record nell’incremento giornaliero di contagi a livello mondiale: 284.196 casi nelle ultime 24 ore. L’aumento più corposo è arrivato da Usa, Brasile, India e Sudafrica, secondo il rapporto quotidiano dell’Oms, rilanciato dal Guardian. I decessi sono saliti di 9.753 casi, il dato più alto dal 30 aprile quando i morti su base giornaliera a livello globale erano stati 9.797. In precedenza, il record nell’incremento di infetti nel mondo era stato fissato il 18 luglio (259.848).L'articolo Coronavirus: nuovo record di casi nel mondo registrato dall’Oms, ben 284.196 in 24 ore ... Leggi su meteoweb.eu

