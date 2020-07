Coronavirus, nuova ordinanza in Campania: multa di mille euro per chi è senza mascherina (Di venerdì 24 luglio 2020) I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena. È quanto prevede una nuova ordinanza della Regione Campania. L’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza Covid-19, convocata dal governatore Vincenzo De Luca, si è riunita per esaminare l’attuale situazione epidemiologica. Al termine della riunione, il presidente De Luca ha annunciato entro stasera l’emanazione di una nuova ordinanza ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio. L’ordinanza, rendono noto dalla Presidenza della Regione, conterrà inoltre anche le seguenti misure: Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà ... Leggi su ildenaro

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Ue si prepara a una nuova ondata #ANSA - SulPanaro : Coronavirus. Il metro di distanza va misurato da bocca a bocca, sia al chiuso che all’aperto: nuova ordinanza del p… - CardelliAc : RT @ilriformista: #Coronavirus, anticipazione della nuova ordinanza di De Luca: “Misure drastiche altrimenti non ci capiamo” - laRedazioneEU : Coronavirus, attesa la nuova ordinanza della Regione Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova stretta del ministro Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria” Il Riformista Emirates garantisce ai suoi clienti la copertura di eventuali spese mediche dovute a Covid-19 da sostenere in viaggio

I clienti Emirates possono viaggiare in maniera ancora più sicura, in quanto la Compagnia aerea garantisce la copertura delle spese mediche (fino a 150.000 €) e dei costi derivanti dalla quarantena (f ...

Coronavirus, sale il numero dei casi in Puglia: Emiliano convoca task force

Emiliano: “Siamo pronti ad affrontare la seconda ondata, continuando a vivere” Dopo i 9 contagi di ieri e dopo il bollettino epidemiologico di oggi, che conta 13 nuovi casi positivi al Covid-19 in ...

I clienti Emirates possono viaggiare in maniera ancora più sicura, in quanto la Compagnia aerea garantisce la copertura delle spese mediche (fino a 150.000 €) e dei costi derivanti dalla quarantena (f ...Emiliano: “Siamo pronti ad affrontare la seconda ondata, continuando a vivere” Dopo i 9 contagi di ieri e dopo il bollettino epidemiologico di oggi, che conta 13 nuovi casi positivi al Covid-19 in ...