Coronavirus, nuova ordinanza dal ministro della Salute (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo una verifica del quadro epidemiologico a livello internazionale, Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza contro la diffusione del Coronavirus. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha lanciato un altro annuncio circa una nuova ordinanza al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus. “Ho appena finito un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 … L'articolo Coronavirus, nuova ordinanza dal ministro della Salute proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Ue si prepara a una nuova ondata #ANSA - ilriformista : #Coronavirus, nuova stretta del ministro #Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria” - RADIOBRUNO1 : Il Ministro ha comunicato di avere firmato una nuova ordinanza #Speranza #Romania #Bulgaria #coronavirus #24luglio… - LuceverdeMilano : ?? #Coronavirus @RegLombardia ?? Nuova Ordinanza del Presidente Attilio Fontana Fino al #31Luglio ??Mascherine:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova

Il Riformista

Coronavirus Lazio, D'Amato ... Bisogna mantenere alta l'attenzione. Nella Asl Roma 1 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione, un uomo già ...Il bollettino dell'emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato ad oggi, giovedì 24 luglio. In tutta la regione, nelle ultime 24 ore, sono 53 i nuovi cittadini trovati positivi al Covid (dei quali 12 ...