Coronavirus nel Casertano | carabiniere positivo | tamponi per l’intera caserma | comunicato l’esito

Pietramelara. E' risultato positivo al Coronavirus un carabiniere in servizio presso la caserma di Pietramelara, in provincia di Caserta, ma residente in un altro comune del Casertano. Come da protocollo, l'Asl ha effettuato i tamponi anche ai colleghi della stazione dell'Arma. Coronavirus nel Casertano, carabiniere positivo Fortunatamente tutti sono risultati negativi. Il militare, attualmente in quarantena

