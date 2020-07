Coronavirus mondo, esperti Usa a Trump: "Chiudere tutto". Belgio, muore bambina di 3 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dal Coronavirus con 76.570 nuovi casi in un giorno, un totale di oltre 4 milioni di contagiati da inizio epidemia, e un numero di morti che ha ampiamente ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - Avvenire_Nei : Coronavirus. A Betlemme chiusa la Natività. La Palestina ripiomba nel lockdown - Tg3web : Sono pesantissime le conseguenze del coronavirus sul mondo del lavoro. Esplode il ricorso alla cassa integrazione,… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Una bimba di 3 anni muore in #Belgio per il #Coronavirus #ANSA - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, bimba di 3 anni muore in Belgio: è la vittima più giovane nel Paese #coronavirus -