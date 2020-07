Coronavirus, Melaniya, 3 anni, riabbraccia i genitori dopo 6 mesi (Di venerdì 24 luglio 2020) È stato un abbraccio lungo e commovente, quello, all’aeroporto di Tel Aviv, fra la piccola Melaniya, 3 anni, e i suoi genitori: non si vedevano da sei mesi. La bimba era partita con la nonna, a gennaio, da Israele, dove vive con la mamma e il papà, per una breve vacanza a Kiev, in Ucraina, Paese di origine della sua famiglia. Ma, a causa della pandemia di Coronavirus e del lockdown, Melaniya e la nonna non hanno più potuto fare ritorno a Tel Aviv: Israele aveva chiuso i suoi confini per bloccare i contagi. Sebbene la bimba sia una cittadina israeliana, sua nonna non lo è, e questa situazione ha reso impossibile il loro ritorno nel Paese, durante il lockdown, a bordo di uno dei pochi aerei ancora disponibili. Leggi su vanityfair

SaCe86 : A 3 anni bloccata in Ucraina per il #lockdown: riabbraccia i genitori dopo 6 mesi - abboapk : Covid. Melaniya, 3 anni, riabbraccia i genitori a #TelAviv: bloccata 6 mesi in Ucraina per il lockd… - letipezz : Se volete piangere di gioia così perché vi va. - TuttoQuaNews : RT @repubblica: A 3 anni bloccata in Ucraina per il lockdown: riabbraccia i genitori dopo 6 mesi - repubblica : A 3 anni bloccata in Ucraina per il lockdown: riabbraccia i genitori dopo 6 mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Melaniya Covid. Melaniya, 3 anni, riabbraccia i genitori a Tel Aviv: bloccata 6 mesi in Ucraina per il lockdown La Repubblica Coronavirus, Melaniya, 3 anni, riabbraccia i genitori dopo 6 mesi

La bimba era partita con la nonna, a gennaio, da Israele, dove vive con la mamma e il papà, per una breve vacanza in Ucraina, Paese di origine della sua famiglia. E non aveva più potuto tornare a casa ...

Covid, bloccata sei mesi all'estero: bimba riabbraccia i genitori

Per sei mesi è rimasta bloccata all’estero con la nonna a causa delle frontiere chiuse per il lockdown. Ora la piccola Melaniya, 3 anni, ha potuto riabbracciare i genitori a Tel Aviv. La bambina è sta ...

La bimba era partita con la nonna, a gennaio, da Israele, dove vive con la mamma e il papà, per una breve vacanza in Ucraina, Paese di origine della sua famiglia. E non aveva più potuto tornare a casa ...Per sei mesi è rimasta bloccata all’estero con la nonna a causa delle frontiere chiuse per il lockdown. Ora la piccola Melaniya, 3 anni, ha potuto riabbracciare i genitori a Tel Aviv. La bambina è sta ...