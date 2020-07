Coronavirus, Lopalco e la metafora dei palloncini: “Dobbiamo scoppiarne il più possibile prima che arrivi l’autunno” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Dove andranno a finire i palloncini, si interrogava Renato Rascel nel famoso ritornello. E noi ci poniamo una domanda non banale: ma l’estate, che fine fanno i virus del raffreddore?Non vi nascondo che la risposta è complicata e credo che la pandemia COVID19 ci aiuterà a dare risposte più robuste. Sulla stagionalità dei virus respiratori esistono pochi dubbi. Il raffreddore, del resto, si chiama raffreddore per un motivo. In inglese lo chiamano “cold”, più chiaro di così… E’ dunque una malattia legata alla stagione fredda. Il freddo, che predispone ad inoculi virali più consistenti, insieme alla ripresa delle attività al chiuso, fanno aumentare la circolazione e l’espressione clinica di questi virus“: Pier Luigi Lopalco, epidemiologo ... Leggi su meteoweb.eu

Bari, 23 luglio 2020. Sono stati registrati 2458 test, oggi 23 luglio 2020 in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9 casi positivi : 3 nella provincia di Bari; 3 n ...

