Coronavirus, l’economista sul NYT: “Come è possibile che l’America abbia fatto peggio dell’Italia?” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Perché l’America di Trump non può essere come l’Italia?“: è l’interrogativo al quale tenta di rispondere l’economista e saggista statunitense Paul Krugman, professore presso l’Università di Princeton, Premio Nobel nel 2018.Krugman ha firmato sul New York Times un editoriale dedicato alla gestione dell’emergenza Coronavirus. “Qualche giorno fa il Times ha pubblicato un articolo su come l’amministrazione Trump sia riuscita a fallire completamente nella risposta al Coronavirus. Il pezzo ha confermato quello che chiunque abbia seguito la debacle sospettava“. Su una cosa non si era però ancora riflettuto, “il ruolo centrale svolto dall’esperienza dell’Italia“. “L’Italia è stato il primo Paese ... Leggi su meteoweb.eu

laquilablog : Convegno: “Il mondo e L’Abruzzo dopo il coronavirus” con l’economista Giulio Sapelli #Abruzzo #convegno… - superbely : @SAVERIO08736368 @LaPrimaManina Non sono un'economista però i numeri sono numeri. Percentuale debito pubblico su P… - il_Giangi : #18luglio 'Lo #smartworking sta rovinando l'#Economia' ha detto #Gasparri, noto lavoratore ed economista.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’economista Covid, in Italia persi in tre mesi 500mila posti di lavoro Quotidianodiragusa.it