Coronavirus Latina: registrati 4 nuovi casi nelle province (Di venerdì 24 luglio 2020) registrati in provincia di Latina 4 casi di Coronavirus. Questi i dati dell'odierno bollettino che in particolare registra 2 casi nel comune di Pontinia e 2 fuori regione. A questi va poi aggiunto il caso riscontrato a Sabaudia.Non si registrano nuovi decessi e nessun ricovero in terapia intensiva.

"Il valore Rt nel Lazio è di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, ma rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida. Bisogna mantenere alta l'attenzione". Lo ...

Registrati in provincia di Latina 4 casi di Coronavirus. Questi i dati dell’odierno bollettino che in particolare registra 2 casi nel comune di Pontinia e 2 fuori regione. A questi va poi aggiunto il ...

