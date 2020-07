Coronavirus, l’annuncio del ministro Roberto Speranza: “Quarantena obbligatoria per chi arriva da Romania e Bulgaria” (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo i contagi record registrati nei giorni scorsi in Romania e Bulgaria, il ministro della Salute Roberto Speranza ha disposto la quarantena obbligatoria “per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato” nei due Paesi. La misura si va ad aggiungere a quella già in vigore per chi arriva da Paesi extra Ue ed extra Schengen ed è stata presa al termine di un confronto di Speranza con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul “quadro epidemiologico” a livello internazionale. “Il virus non è sconfitto e continua a circolare – ha dichiarato il titolare della Sanità – Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”. L'articolo Coronavirus, ... Leggi su ilfattoquotidiano

