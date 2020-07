Coronavirus, la paura non ferma i giovani in Afghanistan: a distanza, a terra, sotto il sole, per sostenere gli esami dell’università [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono diventate virali sul web le immagini di ragazzi e ragazze che, nonostante la paura del Coronavirus e la difficile situazione sociopolitica che colpisce l’Afghanistan, si sono posizionati ben distanziati all’aperto per sostenere il test di ingresso per l’università. A terra, sotto il sole, per ore: le FOTO esprimono tutta la risolutezza dei giovani afghani, consapevoli che da quel test dipende il loro futuro. Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University in Afghanistan al momento si registrano quasi 36mila casi di Coronavirus e 1.225 vittime.L'articolo Coronavirus, la paura non ferma i giovani ... Leggi su meteoweb.eu

