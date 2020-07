Coronavirus, la nuova linea: “Quarantena per chi arriva da questi paesi” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che saranno posti in quarantena tutti i cittadini che abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria negli ultimi 14 giorni. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria”. E’ quanto ha annunciato … L'articolo Coronavirus, la nuova linea: “Quarantena per chi arriva da questi paesi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Ue si prepara a una nuova ondata #ANSA - DublencoIgor : RT @RADIOBRUNO1: Il Ministro ha comunicato di avere firmato una nuova ordinanza #Speranza #Romania #Bulgaria #coronavirus #24luglio #Radio… - ilriformista : #Coronavirus, nuova stretta del ministro #Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria” - RADIOBRUNO1 : Il Ministro ha comunicato di avere firmato una nuova ordinanza #Speranza #Romania #Bulgaria #coronavirus #24luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova stretta del ministro Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria” Il Riformista Coronavirus, tornano a calare i contagi: 252 in 24 ore. Cinque morti nell’ultima giornata

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 252 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 245.590 dall’inizio della pandemia. Ieri i ...

Coronavirus, bollettino 24 luglio: 245.590 casi in Italia, di cui 198.192 guariti e 35.097 morti

252 contagiati e 5 morti nelle ultime 24 ore Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. Aumentano i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: sono 252, di cui 53 in ...

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 252 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 245.590 dall’inizio della pandemia. Ieri i ...252 contagiati e 5 morti nelle ultime 24 ore Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. Aumentano i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: sono 252, di cui 53 in ...