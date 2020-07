Coronavirus Italia, l'ultimo bollettino. Dati e tabella di oggi, 24 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia . Dopo tre giorni in cui la curva epidemica è tornata a salire , con un picco di ieri che ha superato i 300 casi, come non avveniva da un mese,... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - mcnfioravanti : Ecco il piano della #Lamorgese : #migranti infetta da #coronavirus sparsi in tutta l'Italia. #GovernoDelContagio - foyli : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, quarantena per chi arriva in Italia da Romania e Bulgaria -